Подогрев сидений: нижегородская ФНС закупает автомобиль за 1 млн рублей

Нижний Новгород, , 13:26 — REGNUM Управление налоговой службы Нижегородской области за бюджетный счет планирует закупить легковой автомобиль. Начальная цена лот — 1 млн рублей, аукцион пройдёт 1 октября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Закупка проводится у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, автомобиль чёрного цвета должен быть поставлен в срок до 15 декабря 2018 года. Марка транспортного средства не уточняется, но в техзадании прописано, что он должен быть переднеприводным седаном, чёрного цвета с бензиновым двигателем, максимальной мощностью — 110 л.с. Автомобиль должен иметь механическую трансмиссию, полноразмерное запасное колесо, антиблокировочную систему тормозов, индикатор не пристегнутого ремня безопасности водителя, центральный замок с дистанционным управлением, электронный иммобилайзер, бортовой компьютер, систему «ЭРА-ГЛОНАСС», электронную систему курсовой устойчивости, кондиционер, подвеску для плохих дорог, комплект инструментов и домкрат, подогрев передних сидений, магнитолу.

Напомним, в конце августа 2018 года ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Нижегородской области» Министерства труда и социальной защиты РФ провело тендер на закупку восьмиместного автомобиля Mercedes-Benz Sprinter Classic, обосновав это тем, что «закупка автомобиля является не роскошью, а необходимостью обеспечения выездной деятельности специалистами учреждения». Единственным участником тендера стало ООО «Теплотехника-НН». Данных о том, был ли с компанией заключен контракт, нет. Начальная цена лота составляла 2 136 666,67 рубля, финансирование планировалось задействовать также федеральное.

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