Строительство ветропарка в Ростовской области обойдётся в 132 млн евро

Ростов-на-Дону, , 13:26 — REGNUM В 2020 году в Азовском районе Ростовской области появится ветропарк. В строительство объекта инвестор — ПАО «Энел Россия» — вложит 132 млн евро. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития региона 17 сентября.

Уточняется, что проект включён в перечень приоритетных инвестиционных проектов Ростовской области — «губернаторскую сотню».

«В настоящее время проект находится в активной фазе: проектно-изыскательские работы находятся в завершающей стадии, и уже в этом году планируется начать первые подготовительные работы на площадке. Ветропарк установленной мощностью 90,09 МВт сможет вырабатывать порядка 300 ГВтч в год», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что к 2020 году в Ростовской области планируется ввести в эксплуатацию шесть ветропарков.

«Ростовской области появится, по сути, новая отрасль — ветроэнергетика. Среди инвесторов возникла даже конкуренция в этой сфере. Мы ожидаем, что до 2020 года в Ростовской области начнет работать шесть ветропарков», — заявлял ранее глава региона Василий Голубев.

Ранее сообщалось, что в сентябре в перечень «100 губернаторских инвестиционных проектов» на Дону были включены проекты компаний «ФМ Лоджистик» (Франция) и «ВетроСтройДеталь».

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