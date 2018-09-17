На Украине выросли цены на осеннюю посевную кампанию

Киев, , 13:12 — REGNUM Стоимость посевной кампании на Украине значительно повысилась, заявил директор по агропроизводству группы компаний «Укрлендфарминг» Виктор Спаский, сообщает 17 сентября УНИАН.

По его словам, стоимость кампании выросла из-за роста цен на топливо для автомобилей и падения курса гривны. Также серьезно выросли цены на удобрения: на азотные — на 20%, на минеральные — на 30%.

Напомним, ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк заявлял, что весенняя посевная кампания на Украине подорожала на 10% по сравнению с прошлогодней кампанией. Средняя цена кампании — порядка 4 тыс. гривен ($142,2) на 1 га.