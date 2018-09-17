Фермеры Ростовской области увеличили производство молока

Ростов-на-Дону, , 13:13 — REGNUM За семь месяцев 2018 года в Ростовской области увеличилось производство молока. Как сообщает Ростовстат, донские фермеры увеличили темпы производства продукции на 19%. Рост производства молока отмечается на средних и крупных предприятиях.

В целом за исследуемый период работниками указанных предприятий было произведено 60,1 тыс. тонн молока.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сотрудники территориального органа госстатистики фиксировали незначительный рост производства молока на Дону за семь месяцев 2018 года — на 1%.

Отметим, что в 2017 году производство молока во всех категориях хозяйств Ростовской области составило почти 1 млн 92 тыс. тонн. По информации министерства сельского хозяйств и продовольствия региона, закупкой и переработкой молока на Дону занимаются два крупных и 12 средних молокоперерабатывающих предприятий, а также ряд малых предприятий и цехов.

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