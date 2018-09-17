Давос: к 2025 году половину работу человека будут выполнять машины

Давос, Швейцария, , 12:56 — REGNUM Организаторы форума в швейцарском Давосе заявили в новом отчете, что к 2025 году более половины задач, выполняемых сегодня людьми, будут выполнять роботы, сообщает американское агентство Associated Press.

Участники Всемирного экономического форума предсказывают исчезновение до 75 млн рабочих мест по всему миру, они также указывают на то, что взамен могут быть созданы 133 млн.

«Несмотря на масштабные трудности, приход машин, роботов и алгоритмов может в целом иметь позитивное воздействие на занятость человека», — указывается в докладе форума Future of Jobs 2018.

В основу доклада лег опрос исполнительных директоров компаний из 20 стран, в которых работает до 15 млн сотрудников. На форуме подчеркнули, что основными вызовами для работодателей являются переквалификация рабочих, создание возможности для удаленной работы, а также создания страховочных сеток для рабочих.