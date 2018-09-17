«Повышая пенсионный возраст, стоит подумать о льготах жителям сёл»

Саранск, , 12:39 — REGNUM Происходящее сейчас обсуждение внесения изменений в пенсионное законодательство волнует и касается всех граждан страны. В частности, повышение пенсионного возраста равнодушным не оставило практически никого. Многие граждане считают, что срок выхода на пенсию поднимают на большой срок (пять лет) и высказывают мнение о меньшем сроке, например, на три года и мужчинам, и женщинам, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший смотритель Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (Республика Мордовия) Евдокия Сидоркина.

Особенно это касается жителей сельской местности и тех людей, которые работают на заводах У них тяжелые условия труда, и они ждут выхода на пенсию с нетерпением, чтобы облегчит жизнь хотя бы в материальном плане, а их лишают этой возможности. Сельским жителям придется очень трудно, если поднимут пенсионный возраст, ведь в некоторых сёлах и так негде работать. Властям следует учесть это момент.

«Если и повышать пенсионный возраст, то, может быть, предусмотреть какие-то льготы или преференции для сельских жителей и рабочих на заводах. В принципе к повышению пенсионного возраста граждане относятся безрадостно, но постепенно, особенно после выступления президента РФ Владимира Путина, к ним приходит понимание того, что делать это необходимо с экономической и демографической точек зрения», — высказала свое мнение Сидоркина.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»