Глава ПФР: Маткапитал ушёл на жилье

Москва, , 12:39 — REGNUM Основные средства, полученные гражданами РФ в рамках программы материнского капитала, были направлены на покупку недвижимости. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября, об этом заявил глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов

в ходе отчёта об исполнении бюджета фонда в 2017 году на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«97,5% материнского капитала было направлено на улучшение жилищных условий граждан», — отметил Дроздов.

В целом, отметил он, ПФР в 2017 году реализовал все стоящие перед ним вопросы.

«Все социальные обязательства выполнены,» — заявил Дроздов.

ПФР отчитывается перед Госдумой за исполнение бюджета в 2017 году. По данным фонда, профицит бюджета составил 109 млрд рублей в части, не связанной с формированием пенсионных накоплений. Между тем в вопросе формирования пенсионных накоплений, расходы превысили доходы на 59,4 млрд рублей. ПФР планирует компенсировать дефицит за счет 1,9 трлн рублей пенсионных накоплений, которые были переданы в управляющие компании в 2017 году