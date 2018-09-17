Проблемы не решит: об ужесточении наказания для чёрных кредиторов

Барнаул, , 12:29 — REGNUM Законопроект о введении уголовной ответственности для так называемых чёрных кредиторов (компаний нелегально выдающих деньги населению), подготовкой которого занялся комитет Госдумы по финансовому рынку, является одной из многих попыток государства навести порядок на рынке микрокредитования, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых.

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу об ужесточении наказания для ростовщиков, она, в частности, напомнила, что проблемы рынка микрокредитования настолько серьёзные, что даже рассматривались предложения о его ликвидации.

«Стоит отметить, что усилия законодателей привели к некоторому увеличению гарантий заемщика, но достигнутых параметров по ограничению финансовых организаций явно недостаточно. Однозначно, контролировать круг субъектов, вписанных в реестр Центробанка, реальнее, чем «черное» поле кредиторов. Уголовная квалификация нелегальной деятельности на финансовом рынке должна обеспечить сокращение этого сектора. Поэтому введение уголовной ответственности здесь лишним не будет, но не решит базовые проблемы в сфере микрозаймов.

Надо понимать, что микрофинансовые организации, — законные и нет, в значимой части изначально выдают невозвратные кредиты. А невозвратный кредит — это большая беда для человека и его семьи. Огромные проценты по кредитам и недопустимые методы выбивания долгов, к сожалению, имеют место быть и в деятельности зарегистрированных в реестре организаций», — считает барнаульский депутат Оксана Молодых.

Как уже сообщало ИА REGNUM, предложение главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова о введении уголовного наказания для чёрных кредиторов получило широкой общественный резонанс. Парламентарий полагает, что одних лишь штрафов в размере 300 тыс. — 500 тыс. рублей будет недостаточно: наказание для «чёрных кредиторов» должно составлять от двух до пяти лет лишения свободы.

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