Сообщения Минфина США подбросили вверх акции «РусАла»

Москва, , 12:13 — REGNUM Сегодня, 17 сентября, на открытии торгов Московской биржи акции «Русала» взлетели на 9% — до 25,47 рубля за ценную бумагу. Согласно данным биржи, по состоянию на 10:10 мск рост замедлился до 4,5% (24,42 рубля за акцию).

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Минфин США назвал условия для снятия санкций с «Русала»

Рост ценных бумаг и депозитарных расписок наблюдается на фоне разъяснений Минфина США по сделкам с компаниями. Так, конграгенты UC Rusal и En+ могут заключать с компаниями новые сделки, однако при условии, что аналогичные сделки заключались еще до попадания компаний в санкционные списки, то есть до 6 апреля 2018 года. В минфине сочли, что такие контракты поддерживают деловую активность и не нарушают режим санкций.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2018 года министерство финансов США ввело санкции в отношении «Русала» и её совладельца Олега Дерипаски. После этого акции компании обрушились вполовину. В настоящее время бизнесмен ведёт переговоры с американским ведомством по снятию санкций. Однако договориться по этому вопросу пока не удалось.

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