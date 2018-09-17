Конфискованные у коррупционеров средства уйдут в ПФР

Москва, , 11:59 — REGNUM Законопроект о перечислении конфискованных у коррупционеров денежных средств в бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР) комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

Речь идёт о законопроекте, который внесла в Госдуму группа депутатов фракции «Единая Россия» во главе с вице-спикером Госдумы Александром Жуковым. Авторы инициативы предложили внести изменения в Бюджетный кодекс РФ и установить, что средства, которые государство конфискует в рамках борьбы с коррупцией, следует зачислять в бюджет ПФР. Затем они уйдут на выплату страховых пенсий гражданам РФ.

Такие изменения необходимы в рамках проведения в РФ так называемой пенсионной реформы, которую предложило правительство. Речь идёт о законопроекте об изменениях параметров пенсионного законодательства, а именно об увеличении пенсионного возраста для граждан РФ. Нововведение позволит привлечь дополнительные средства в ПФР, отмечают авторы инициативы. Если закон будет принят, новые правила вступят в силу с 1 января 2019 года.

Депутаты планируют рассмотреть инициативу в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 20 сентября.