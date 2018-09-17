Почему одни лишь штрафы и посадки не помогут в борьбе с чёрными кредиторами

Барнаул, , 12:36 — REGNUM Намерение ужесточить наказание для чёрных кредиторов вплоть до введения уголовной ответственности, которое озвучил председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, заместитель председателя Барнаульской городской думы Сергей Струченко назвал злободневной темой.

Комментируя данную инициативу корреспонденту ИА REGNUM, депутат, в частности, отметил:

«Тема, конечно, злободневная. Она диктуется современным обществом, обществом потребления, которое рождает спрос материальных благ и получает взамен предложения на любой вкус и цвет. Теневой финансовый рынок здесь не исключение.

Однако определённая доля лукавства здесь присутствует. И проблема здесь не в черных кредиторах, а в низкой финансовой грамотности населения, уровень которой необходимо повышать. Таким образом деятельность черных кредиторов есть следствие совокупности факторов и одними запретительными мерами её не решить», — заключил барнаульский депутат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее комитет Госдумы РФ по финансовому рынку объявил о намерении подготовить законопроект о введении уголовной ответственности для «чёрных кредиторов». Председатель комитета Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») полагает, что одних лишь штрафов за незаконную выдачу кредитов населению (максимальный их размер составляет сейчас 300 тыс. — 500 тыс. рублей) недостаточно.