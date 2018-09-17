Строители заплатили штраф за срыв сроков сдачи владимирской школы

Кольчугино, Владимирская область, , 11:51 — REGNUM Строительная компания, которая нарушила сроки при строительстве школы в городе Кольчугино (Владимирская область), оштрафована на 12 млн рублей. Как сообщила пресс-служба администрации региона, строительство должно было завершиться к 31 августа 2018 года. Теперь сроки передвинуты до конца декабря.

Строительство школы на 550 мест началось в городе в 2017 году. Общая стоимость объекта составляет около 422 млн рублей. Если здание не будет достроено и к декабрю, то подрядчик может оказаться в реестре недобросовестных поставщиков.

«За невыполнение условий контракта подрядчики заплатили в бюджет муниципального образования 12 миллионов рублей штрафа. Сейчас работы ведутся в несколько смен», — сообщили в пресс-службе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее на школу, рискующую стать еще одним долгостроем, обратила внимание прокуратура региона. Ее строит ООО «Тамбовэлитстрой». В феврале 2018 года ведомство сообщало, что на 31 декабря 2017 года объем фактически выполненных работ составлял примерно 7% от всех запланированных работ. Строительство активизировалось только после того, как прокуратура внесла в адрес руководства фирмы представление.

Отметим, что ранее подобные проблемы были со строительством школы №49 в микрорайоне 8-ЮЗ Владимира. Тогда толчком к активизации работ стало внимание президента РФ Владимира Путина. После того, как глава государства обратил внимание губернатора Светланы Орловой на долгострой, работы были завершены за несколько месяцев.

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