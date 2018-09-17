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Базовый перевозчик «Платова» открывает рейс Ростов-на-Дону – Тюмень

Экономика

Минимальный тариф – 888 рублей

Ростов-на-Дону, 17 сентября 2018, 11:44 — REGNUM  Базовый перевозчик международного аэропорта «Платов» открывает новое направление. Первый авиарейс регулярного сообщения из Ростова-на-Дону в Тюмень запланирован на 2 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «Азимут».

Улететь в сибирский город и обратно можно будет дважды в неделю — по вторникам и субботам. Время в пути составит три часа. Минимальный тариф в одну сторону — 888 руб.

ИА REGNUM напоминает, что ранее «Азимут» открыл продажу авиабилетов на рейсы из Ростова-на-Дону в столицы Армении и Киргизии. Отправиться в Бишкек можно по пятницам, начиная с 28 сентября. С 1 октября по понедельникам, средам и пятницам пассажиры ростовского аэропорта смогут улететь в Ереван.

«Азимут» выполняет авиаперевозки на самолётах Sukhoi Superjet-100. Компания осуществляет прямые рейсы в Москву, Калугу, Казань, Махачкалу, Нижний Новгород, Новосибирск, Самару, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Элисту и Уфу.

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