«ФосАгро» в Балакове ввела в строй аммиакопровод

Москва, , 11:37 — REGNUM Группа «ФосАгро» ввела в промышленную эксплуатацию аммиакопровод от действующей магистрали «Тольятти-Одесса» до склада жидкого аммиака, а также модернизировала сернокислотную установку на своем предприятии в Балакове, Саратовской области. Мощность сернокислотной установки в результате модернизации выросла на 67% и теперь равна 1 млн. тонн моногидрата в год. Инвестиции в реализацию этих двух проектов превысили 3,2 млрд. рублей.

С пуском аммиакопровода снизится себестоимость транспортировки сырья и воздействие на окружающую среду. ПРи этом сохранность качества сырья возрастет. Важно отметить, что операции по наливу, перекачке, транспортировке и сливу аммиака полностью автоматизированы.

«Сегодня знаменательный день не только для предприятия, но и для всей Группы «ФосАгро», — заявил в своём выступлении генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

«Реализация этого проекта позволила решить сразу несколько важных вопросов в развитии нашего производства. Прежде всего, обеспечение непрерывной поставки аммиака на предприятии самым надежным и гибким способом — по аммиакопроводу. Вместе с ранее построенным складом жидкого аммиака предприятие получило современное решение, которое обеспечивает его стабильную работу при максимальных производственных нагрузках. При этом снизилась нагрузка на дорожно-транспортную инфраструктуру, значительно повысилась технологическая и экологическая безопасность. Аммиакопровод станет значимым фактором и для перспективы развития предприятия на долгосрочную перспективу. Это проект, который закладывает потенциал для дальнейшего развития предприятия и всей компании «ФосАгро». Он даёт нам уверенность, что любые наши планы по развитию балаковской площадки, объёмы производства на которой увеличиваются на уровне 10% в год, обеспечены сырьём. Это важно для устойчивого развития компании, для рабочих и их семей, для будущего «ФосАгро» и для её конкурентного преимущества», — рассказал Андрей Гурьев.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» поблагодарил губернатора и представителей власти Саратовской области за поддержку, подчеркнул, что компания уверенно смотрит в будущее, продолжает развиваться и оставаться гарантом продовольственной безопасности страны, экономической и социальной стабильности региона.

«ФосАгро» реализует масштабные инвестиционные программы, нацеленные на развитие производственных мощностей своих предприятий, оптимизацию и повышение эффективности производственных и бизнес-процессов. Это позволяет компании оставаться на пике конкурентоспособности, и увеличивать финансирование благотворительных и социальных проектов, прежде всего в сфере поддержки образования и спорта, — отметил в своем выступлении губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Он также подчеркнул, что компания на протяжении ряда лет остается лидером в поставках удобрений на российский рынок.

«Балаковский филиал АО «Апатит», входящий в Группу «ФосАгро», — один из флагманов региональной промышленности. На протяжении многих лет Компания активно развивает свои предприятия, заботится о модернизации производства, широком использовании новых технологий. Предприятие отмечает сорокапятилетие в этом году и получило вторую жизнь в составе «ФосАгро» это почувствовали и коллектив предприятия, и жители района, и саратовские аграрии», — отметил глава региона.