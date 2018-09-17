В Перми к 300-летию города ликвидируют бесхозные дороги

Пермь, , 11:36 — REGNUM В Перми к юбилею города, который столица Пермского края отметит в 2023 году, доля автодорог муниципального уровня, отвечающих нормативным требованиям, возрастет с 65% до 85%. Кроме того, будут ликвидированы бесхозные дороги. Паспорт появится у 74 км дорог такой категории, и они будут взяты на баланс города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Во время обсуждения за «круглым столом» проектов муниципальных программ функционально-целевого блока «Городское хозяйство» на 2019−2023 годы интерес депутатов гордумы вызвал вопрос финансирования содержания отремонтированных и построенных дорог. По данным администрации, финансирование обслуживания и паспортизации объектов предусмотрено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Перми.

Стоит отметить, что в столице Пермского края в ежегодном обслуживании нуждается более 1969,7 тысяч квадратных метров автодорог. К 300-летию Перми запланирован реконструкция и ввод в строй знаковых объектов города. В частности, отремонтируют ул. Героев Хасана, завершение которой повысит пропускную способность выезда из города в сторону федеральной трассы Пермь — Екатеринбург. В рамках подготовки к юбилею запланирована реконструкция улицы Ленина, Комсомольского проспекта, ул. Петропавловской и Окулова.