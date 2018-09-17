«Изменения параметров дадут гарантии устойчивости пенсионной системы РФ»

Киров, , 11:36 — REGNUM Повышение пенсионного возраста нельзя называть реформой, это не реформа, а изменение параметров существующей системы. Реформа — это когда в целом меняются какие-либо принципы формирования пенсионных прав и их исполнения. Есть две составляющие для изменений в пенсионной системе — конструктивная и эмоциональная, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий отделением Пенсионного фонда РФ (ПФР) по Кировской области Николай Пасынков.

Распределительная пенсионная система в России установлена таким образом, что количество работающих, фонд их заработной платы с расчетными показателями тарифа страхового взноса должны обеспечивать выплату пенсий нынешним пенсионерам. Так устроено подавляющее большинство пенсионных систем в мире. Все правила выполнения государством пенсионных обязательств сформированы в документе, который был принят в 1954 году, это Конвенция №102 Международной организации труда.

«В настоящее время в России идет работа по ратификации данной конвенции. Страна хоть и жила по установленным в конвенции правилам, но Конвенция №102 ни в СССР, ни в Российской Федерации не была ратифицирована. В этой конвенции говорится, что право определять параметры, связанные с возрастом, с тарифом и т. д, принадлежит правительству данного государства, а вопросы о необходимости изменения этих параметров — это показатели экономики страны», — считает глава регионального отделения ПФР.

Сейчас показатели экономики и демографии в России говорят о том, что изменения в пенсионной системе необходимы для того, чтобы обеспечить устойчивость пенсионной системы в долгосрочной перспективе. А сами показатели, то есть на какой возраст перейти, в какие периоды перейти, — это расчетные предложения экспертов, предложения научно-исследовательских институтов, которые могут объяснить и экономическую целесообразность, и период, в который должны происходить преобразования в пенсионной системе. Это объективная составляющая для изменения пенсионной системы.

«Но есть еще и эмоциональная составляющая. Люди воспринимают повышение пенсионного возраста очень близко к сердцу по отношению к себе и своим личным планам, они почувствовали, что их жизненные планы могут серьёзно измениться, и это не может восприниматься гражданами позитивно. Основная причина изменения параметров существующей пенсионной системы связана с устойчивостью этой системы, то есть власти это делают для того, чтобы повышать пенсию нынешним пенсионерам более быстрыми темпами, а будущим пенсионерам гарантировать устойчивость пенсионной в долгосрочной перспективе», — высказал свое мнение Пасынков.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»