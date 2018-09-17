В Барнауле укладывают водопроводы, которые прослужат 50 лет

Барнаул, , 11:24 — REGNUM Общая протяженность водопроводов, в которых в 2018 году старые трубы были заменены новыми, составила более 4,8 километра. Срок службы новых сетей из полиэтилена составляет 50 лет, сообщает 17 сентября пресс-служба компании «Росводоканал Барнаул».

«Таким образом повышаются надежность и бесперебойность водоснабжения для абонентов», — сообщил главный инженер предприятия Андрей Полюго.

Отмечается, что общий объем средств, направленных на укладку труб составил почти 24 млн рублей.

За восемь месяцев этого года было переложено более 80 участков, в том числе на улицах Малахова, Попова, Матросова, П. Сухова, Юрина, Г. Исакова, Короленко и других. улице Деповской было заменено 337 м водопровода, почти 500 м сети — от ул. Малахова, 87 до ул. Краснознаменной Бригады, 8а.

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