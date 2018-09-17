Ростуризм перешел в подчинение Минэкономразвития РФ

Москва, , 11:23 — REGNUM Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) перешло из ведения Министерства культуры России в ведение Минэкономразвития РФ. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован 17 сентября на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что такое решение было принято в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности.

«Установить, что Федеральное агентство по туризму находится в ведении Министерства экономического развития РФ», — гласит текст документа.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября глава Ростуризма Олег Сафонов на Восточном экономическом форуме заявил, что внутренний туризм становится более привлекательным для российских граждан на фоне снижения курса рубля.

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