Гражданам России объяснили, как правильно выбрать картофель

Москва, , 11:11 — REGNUM Перечень признаков, позволяющих покупателю определить хороший картофель, разработали эксперты Роскачества. Простые способы выбора «правильных» клубней опубликованы на сайте ведомства.

Специалисты Роскачества советуют при выборе картофеля следить, чтобы клубни были целыми, сухими, чтобы их форма была от округлой до продолговато-овальной. Также Картофелины должны быть покрыты желтой и неокрепшей кожурой, поперечный диаметр клубней может составлять от четырех до восьми сантиметров.

Эксперты ведомства обращают вниманием покупателей, на то, что картофель «не должен быть проросшим или увядшим», кроме того, не следует покупать картошку, поврежденную вредителями. Для ранних сортов сельскохозяйственной культуры недопустимо наличие прилипшей земли.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Роскачества, Россельхознадзора и Роспотребнадзора оценили качество продаваемого в магазинах России творога. Всего специалисты проверили 73 торговые марки творога, которые занимают более 70% рынка.

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