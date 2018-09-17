Ротенберг: «Стройгазмонтаж» готов строить мост на Сахалин

Москва, , 10:42 — REGNUM О возможном участии компании «Стройгазмонтаж» в строительстве моста на Сахалин заявил в эфире телеканала «Россия 1» председатель совета директоров предприятия Аркадий Ротенберг.

По его словам, компания-генподрядчик строительства Крымского моста готова будет заняться практическим воплощением проекта в том случае, если предприятию будет поставлена такая задача. Также Ротенберг подчеркнул, что «Стройгазмонтаж» собрал под своим началом «30 лучших мостотрядов» страны.

«Пойдем на конкурс, если мы будем лучшими, если нам доверят, будем строить», — подчеркнул он.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что убежден во окупаемости моста через Татарский пролив. По его словам, одних только стройматериалов Сахалин завозит на 90 млрд рублей в год и цены на эту продукцию на островах в 2−3 раза отличается от «материковых».

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