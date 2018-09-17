«В спорте ценность старшего поколения — мастерство и наставничество»

Саранск, , 10:16 — REGNUM Решение о повышении пенсионного возраста практически принято, и это правильно. Россия подошла к такому рубежу, что может сложиться критическая ситуация, когда количество работающих станет меньше пенсионеров, и обеспечивать пожилых людей станет некому, поэтому момент назрел, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ГБУ «Комплексная спортивная школа олимпийского резерва Республики Мордовия» Вячеслав Мочалов.

Другой вопрос, какими способами делать Главное при проведении пенсионной реформы, чтобы не было перегибов, Бывают очень хорошие решения или проекты властей, но на местах иногда так «перекрутят», что суть проекта меняется. Главное, чтобы исполнение реформы пошло в правильном направлении.

«В спортивной сфере повышение пенсионного возраста будет менее болезненно и менее заметно. Потому что бывшие спортсмены становятся тренерами и работают практически до конца жизни, передавая огромный накопленный опыт и мастерство молодым, многие выступают наставниками, таким образом продлевая трудовую деятельность. В спорте люди старшего возраста ценятся, это мастерство и наставничество, поэтому повышение пенсионного возраста — это правильный шаг властей», — высказал свое мнение Мочалов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»