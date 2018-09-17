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Киберзащита украинской энергетики будет обеспечиваться СБУ

Экономика

Соглашение со спецслужбами подписали две украинские энергетические компании

Киев, 17 сентября 2018, 09:28 — REGNUM  «Укрэнерго» и «Укргидроэнерго» будут обмениваться со службой безопасности Украины (СБУ) информацией в сфере киберзащиты, сообщает 17 сентября «Эспрессо».

Согласно сообщению, обе компании подписали с СБУ соответствующий меморандум. Ожидается, что обмен информацией позволить усилить киберзащиту госпредприятий.

Напомним, ранее совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины подписал меморандум с американским интеллектуальным центром Jigsaw об обеспечении информационной безопасности на Украине во время президентских и парламентских выборов.

Нагнетание истерики вокруг информационной безопасности Украины связано с возможным мифическим «российским вмешательством» в украинские выборы. Киев активно пропагандирует миф о российской «агрессии», объясняя этим все собственные неудачи.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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