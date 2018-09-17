Для «чёрных кредиторов» в России могут ввести уголовную ответственность

Москва, , 09:13 — REGNUM В России для финансовых организаций, не внесенных в реестр Центробанка и занимающихся нелегальным кредитованием, планируется ввести уголовную ответственность. Соответствующий законопроект в осеннюю сессию нижней палаты парламента подготовит комитет Госдумы по финансовому рынку.

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Как уточнил председатель комитета Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), которого цитируют «Известия», сейчас максимальное наказание за незаконную выдачу кредитов населению — штрафы в размере 300 тыс. — 500 тыс. рублей. Однако, по мнению экспертов, этого недостаточно, и наказание для «чёрных кредиторов» должно составлять от двух до пяти лет лишения свободы.

«Ответственность для «чёрных кредиторов» будет ужесточена. Размер тюремного срока для них требует обсуждения с силовиками, судейским сообществом, ЦБ и Минфином», — добавил Аксаков.

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Несовершенство законодательства играет на руку МФО

Как сообщало ИА REGNUM, за первое полугодие 2018 года Центральный банк РФ выявил около 1,9 тыс. организаций, занимавшихся нелегальным кредитованием населения. По данным регулятора, количество таких «чёрных кредиторов» по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросло вдвое.

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