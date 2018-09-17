«Важно, что пенсионная реформа проводится в интересах граждан»

Саранск, , 09:06 — REGNUM Если граждане избрали Государственную думу РФ и президента России Владимира Путина, значит они оказали доверие. В свою очередь логично, что, если власти что-то делают, значит их действия и, в частности, изменения в пенсионном законодательстве направлены на благо народа. Оснований не доверять власти нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск» Николай Кручинкин.

По его мнению, пенсионная реформа давно назрела, Причины ясны, их приводил президент. Жизнь течёт, всё изменяется, на одном месте засиживаться нельзя, надо идти вперёд ради перспектив, которые обозначены в пенсионной реформе. Пенсионная реформа проводится в интересах граждан, в интересах общества, поэтому нет оснований для негативных эмоций. Важно, что обещают — повышение размера пенсий пенсионерам.

«Гражданам нужно верить главе государства, потому слова Путина никогда не были сказаны впустую, то, что он говорит, всегда исполняется. Другое дело, как исполнит указы президента его команда. Конечно, не исключены шероховатости при проведении пенсионной реформы, пробуксовка, но все вопросы можно скорректировать и решить. В правительстве и Государственной думе РФ сидят здравые люди, потому гражданам стоит ждать от них нормальных продуманных решений», — высказал свое мнение Кручинкин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»