В аэропорту ТОР «Хабаровск» приступили к строительству четвертого этажа

Хабаровск, , 08:54 — REGNUM Строители нового терминала внутренних авиалиний аэропорта «Новый» (Хабаровск) приступили к строительству четвертого этажа, сообщает 17 сентября пресс-служба Минвостокразвития.

Объект возводится на площадке территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск». Генподрядчиком строительства выступает турецкий консорциум Limak-Marashstroy. Директор компании Озат Хасан Эмре сообщил, что в настоящее время строители на объект поставляются металлоконструкции крыши и каркаса здания.

«На строительной площадке задействовано около 300 человек и более 20 единиц строительной техники. Строительно-монтажные работы идут по графику», — сказал он.

Аэровокзальный комплекс начали возводить в марте этого года. Предполагается, что объект будет сдан в конце 3 квартала 2019 года. Терминал площадью 26 тыс. кв. м. обеспечит обслуживание 1200 пассажиров в час, до 3 млн. пассажиров ежегодно. Он спроектирован по передовым стандартам и даст пассажирам современный уровень качества, удобства, безопасности и оперативности обслуживания.

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