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Правила выбора хорошей картошки разработали в Роскачестве

Экономика

В ведомстве заявили о намерении проверить качество картофеля, который продается в российских магазинах

Правила выбора хорошей картошки разработали в Роскачестве
Симон Личин. Уборка картофеля. 1923

Москва, 17 сентября 2018, 08:46 — REGNUM  Специалисты Роскачества предложили гражданам России ознакомиться с простыми способами выбора хорошего картофеля. Перечень признаков «правильного» клубня опубликован на сайте ведомства.

Отмечается, что при выборе картофеля необходимо следить, чтобы клубни были целыми, сухими, от округлой до продолговато-овальной формы. Картофелины должны быть покрыты желтой и неокрепшей кожурой, их поперечный диаметр может составлять от четырех до восьми сантиметров.

Также в сообщении Роскачества говорится, что клубни картофеля «не должны быть проросшими или увядшими», не следует покупать картошку, поврежденную вредителями. Для ранних сортов сельскохозяйственной культуры недопустимо наличие прилипшей земли.

Кроме того, в ведомстве заявили о намерении проверить качество картофеля, который продается в российских магазинах, — эксперты проверят клубни по 183 показателям качества и безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты оценили качество креветок 25 торговых марок, продающихся в магазинах РФ. Практически все варено-мороженные очищенные и неразделанные креветки, которые продаются на территории России, являются «безопасными и вкусными», отметили в Роскачестве.

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