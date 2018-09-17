«Увеличение пенсионного возраста будет способствовать долголетию»

Казань, , 08:33 — REGNUM К повышению пенсионного возраста должен быть дифференцированный и комплексный подход. Для того чтобы повышать пенсионный возраст, нужно создать условия. Комплексный подход основывается на трех направлениях: высокое качество жизни общества (высокая зарплата), обеспечение доступа населения к социальным и медицинским услугам и отношение самих людей к своему здоровью. Если человек ведет здоровый образ жизни, то он активен и трудоспособен в течение очень длительного времени, заявила корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты Республики Татарстан, генеральный директор Автономной благотворительной некоммерческой организации «Новый век» Лилия Таишева.

«Что касается дифференцированного подхода, то пенсионный возраст должен отдельно рассматриваться для людей, которые занимаются физическим трудом, и тех, кто занимается интеллектуальным трудом. У людей физического труда ресурс организма вырабатывается быстрее, соответственно, работоспособными они могут быть в течение короткого периода времени», — отметила эксперт.

В этом случае властям нужно думать о том, чтобы работники физического труда проходили переобучение, переквалификацию, те есть должен быть переход от тяжелой физической работы к должностям, не связанным с большими физическими нагрузками. Так, по данным исследований, при повышении пенсионного возраста человек будет порядка четырёх раз менять профессию. Потому что будет изменяться мир вокруг людей, и они должны быть комплементарны к этому миру.

«Люди пенсионного возраста хотят работать, потому что чем дольше они работают, тем дольше живут. Жизнь человека зависит от работы головного мозга. Если интеллектуальная нагрузка на головной мозг есть, то и тело подстраивается. Как только нагрузка на мозг снижается, то снижается и физическая активность. То есть повышение пенсионного возраста будет способствовать долголетию. Система должна работать на то, чтобы человек был активным, и поддерживать его активность, при этом нужен комплексный подход, нельзя всех равнять под одну линию», — высказала свое мнение Таишева.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»