Власти Кубы назвали американское эмбарго препятствием к развитию

Гавана, , 08:25 — REGNUM Экономическое эмбарго, введенное Соединенными Штатами в отношении Кубы в 1962 году, является главным препятствием для развития страны, заявил председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель телеканалу Telesur.

По его словам, на социально-экономической жизни Кубы хуже всего сказывается экономическая блокада со стороны США, которую Диас-Канель назвал «преступлением против человечества». Именно из-за эмбарго, считает председатель кубинского Госсовета, иностранные инвестиции не поступают на Кубу в должном объеме.

Напомним, экономическая блокада Кубы была введена Соединенными Штатами в 1962 году в ответ на экспроприацию кубинскими властями американской собственности на острове. В 2014 году в отношениях между Кубой и США наметилось потепление, когда президент США Барак Обама и лидер Кубы Рауль Кастро договорились о восстановлении дипломатических отношений. Но в 2017 году новый президент США Дональд Трамп объявил о пересмотре политики в отношении Кубы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении торгово-экономического эмбарго против Кубы еще на один год. По словам американского президента, этот указ отвечает национальным интересам США.

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