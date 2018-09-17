У рубля появились шансы на рост

Москва, , 08:19 — REGNUM На торгах Мосбиржи 14 сентября рубль укреплялся в течение дня к доллару и евро. Вечер бурного дня рубль тоже завершил в плюсе к обеим валютам. Доллар упал к рублю на 0,2%, до 68,05 руб. Евро подешевел по отношению к «россиянину» чуть больше — на 0,67%, до 79,11 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Принятое 14 сентября решение Банка России о повышении ключевой ставки на 0,25 п.п., до 7,5% валютный рынок приветствовал, хотя сдержанно и без пафоса. ЦБ РФ объяснил свое решение возросшей нестабильностью на рынках валют развивающихся стран, ускорением темпов годовой инфляции и ужесточением денежно-кредитных факторов, среди которых выросшая доходность государственных облигаций и рост банковских процентов по депозитам.

Напомним, что это первое повышение ключевой ставки Банка России с декабря 2014 года. В комментарии председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной говорилось о том, что к мягкой денежно-кредитной политике финансовый регулятор может вернуться к концу 2019 года. Таким образом, фактически можно говорить о полной смене ориентиров ЦБ РФ в денежно-кредитной политике: борьба с инфляцией становится более приоритетной, чем поддержка реального сектора доступными кредитами.

На лондонской бирже ICE баррель нефти сорта Brent 14 сентября к вечеру подешевел на 0,26%, до $78,11. А вот на рынке облигаций решение Банка России вызвало очередной виток падения цен. Так, индекс российских гособлигаций RGBI к вечеру упал на 0,23%. Евро к вечеру пятницы упал к доллару на 0,48%, до 1,1634 долл. за евро. Таким образом, исходя из новой денежно-кредитной политики ЦБ, сегодня, 17 сентября, доллар будет торговаться на уровнях 67,5−69 руб./долл., а евро — на уровне 78,5−79,5 руб./евро.

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