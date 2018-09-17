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Германии выгоднее «Северный поток — 2», чем СПГ из-за океана — СМИ

Экономика

На сегодняшний день российский газ занимает лишь 6% объемов энергетических потребностей Германии

Германии выгоднее «Северный поток — 2», чем СПГ из-за океана — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Газопровод

Берлин, 17 сентября 2018, 07:45 — REGNUM  Соединенные Штаты давят на власти Германии по проекту газопровода «Северный поток — 2» с целью переключить Берлин на поставки своего сжиженного природного газа (СПГ), а вовсе не для обеспечения энергобезопасности ФРГ. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

По мнению авторов статьи, американский СПГ невыгоден как с экономической точки зрения (в том числе и потому, что у Германии нет инфраструктуры для получения американского топлива), так и с позиций энергетической безопасности от России, так как на сегодняшний день российский газ занимает лишь 6% объемов энергетических потребностей Германии.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день против строительства «Северного потока — 2» выступает несколько стран, в том числе Украина, не желающая терять доходы от транзита газа из РФ, и США, лелеющие планы экспорта в Европу своего СПГ.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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