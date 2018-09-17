Жителям швейцарской деревни будут платить просто так

Берн, , 05:48 — REGNUM Эксперимент по безвозмездной выдаче денег проводится в деревне Рейнау в Швейцарии. Авторы проекта намерены изучить влияние базового дохода на мотивацию жителей, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Инициатива принадлежит режиссеру Ребекке Пэниан. Посредством опыта она хочет узнать, является ли базовый доход стимулом для поиска работы. За проведение эксперимента высказались большинство жителей.

Ежемесячно жители будут получать не очечь большую сумму — по 2,5 тыс. швейцарских франков или примерно $2584. Обеспечат социальный эксперимент краудфандингом.

В 2016 году жители Швейцарии отказались от идеи «легких денег» на референдуме. Авторы идеи утверждали, что люди, которым не нужно зарабатывать на пропитание, легче раскывают творческий потенциал.

Ранее такой эксперимент провели в окрестностях города Виндхука в Намибии и в ряде сел Индии. В обоих случаях сторонники всеобщего базового дохода получили позитивный результат: доходы жителей выросли, безработица сократилась, улучшились показатели экономической активности.