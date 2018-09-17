Юань «замерз» на низкой отметке и продолжает слабо колебаться

Пекин, , 05:01 — REGNUM Центральный паритетный курс китайской национальной валюты ослаб на 147 базисных пунктов по отношению к доллару США, сообщает 17 сентября агентство Синьхуа.

Курс валюты Китая на 17 сентября составил 6,8509 юаней за доллар США, продолжая колебаться на не самой высокой, если не сказать на самой низкой отметке за последний год.

Как сообщало ИА REGNUM, с марта 2018 года юань ослаб к доллару почти на 5697 базисных пунктов. Будучи в своей «лучшей форме» юань в марте демонстрировал небывалые высоты курса на отметке 6,2822 юаня за доллар. 6 августа юань был на отметке 6,8515 за доллар. Вокруг этой отметки и продолжает колебаться.

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