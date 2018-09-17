Нижегородский мясокомбинат взяли под наблюдение

Нижний Новгород, , 04:31 — REGNUM За небольшой долг, не выплаченный поставщику вовремя, ООО «Мясокомбинат Богородский», расположенный в Нижнем Новгороде, попал под наблюдение — первый этап банкротной процедуры. Арбитражный суд Нижегородской области установил его сроком на шесть месяцев. Определение суда может быть обжаловано, но обжалование не приостанавливает его исполнения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ООО «Мясокомбинат Богородский» создано 30 декабря 2014 года. Его уставный капитал — 10 тыс. рублей, основной вид деятельности — разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, дополнительные виды деятельности — производство колбасных изделий, мясных консервов и прочего. Владелец и гендиректор — Месроп Варданян. Помимо мясокомбината, в разные годы он был учредителем еще четырех юрлиц, в их числе — ООО «Шатковский бройлер» (находится в стадии ликвидации), ООО «Стройкомплект» (действующее, основной вид деятельности — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей).

Банкротные претензии к ООО выставила московское ООО «Альнис плюс», которому нижегородская фирма задолжала 315 400 рублей. Иск был подан 13 августа 2018 года. В сентябре его удовлетворили и в отношении мясокомбината на полгода ввели наблюдение — до 6 марта 2019 года. На это время суд приостановил «исполнительные производства по имущественным взысканиям с должника за исключением исполнительных документов, выданных на основании вступивших в законную силу до введения наблюдения судебных актов о взыскании задолженности по заработной плате, о выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, и возмещении морального вреда». Также к 1 марта 2019 года временный управляющий, которым назначен Дмитрий Асафов, должен предоставить отчёт о финансовом состоянии должника.