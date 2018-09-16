В Пакистане завершают обновление Тарбельской ГЭС

Исламабад, , 19:31 — REGNUM На реке Инд, в 50 километрах от столицы Пакистана, Исламабада, ввели в эксплуатацию Второй блок Тарбельской гидроэлектростанции. Вместе с обновлённым в ходе масштабного проекта по модернизации блоком станция поставляет в сеть 770 МВт электроэнергии.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, инженерам пакистанской компании WAPDA удалось ввести в эксплуатацию уже второй из трёх энергоблоков станции, расположенной на реке Инд. Первый блок электростанции начал работу на прошлой неделе, его мощность составляет 470 МВт. Сообщается, что работы были также завершены на третьем блоке, и он будет запущен в конце сентября 2018 года. Работающая на полную мощность электростанция будет поставлять в энергосеть 1410 МВт.

Строительство Тарбельской дамбы и гидроэлектростанции началось в 1968 году и было завершено в 1977 году. Учитывая модернизационные программы, предположительный срок службы резервуара плотины — до 2060 года.