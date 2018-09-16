В пакистанском порту Гвадар создадут особую экономическую зону

Гвадар, Пакистан, , 18:51 — REGNUM Комитет министров по развитию Китайско-пакистанского экономического коридора решил создать в порту Гвадар особую экономическую зону. Министры также обсудили возможность участие в проекте третьей страны.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, развитие порта Гвадар и его инфраструктуры было названо одним из приоритетных экономических проектов в стране. В целях повышения товарооборота и привлечения инвестиций было решено создать в порту Гвадар особую экономическую зону. Кроме того, дополнительные средства будут выделены на расширение и модернизацию существующих железнодорожных путей до порта и важнейших городов. Так, будет построена дополнительная линия между Пешаваром и Карачи. Скорость пассажирских поездов будет увеличена до 160 км/ч, а грузовых — до 120 км/ч. Система управления движением будет контролироваться при помощи компьютеров.

Кроме того, министры обсудили возможность участия в инфраструктурных проектах Китайско-пакистанского экономического коридора третьей страны, информация о которой пока держится в секрете.