В Грузии подсчитали возможный доход от экспорта марихуаны

Тбилиси, , 04:23 — REGNUM Планируемое производство конопли и зарубежные поставки марихуаны в медицинских целях позволят Грузии успешнее бороться с бедностью и необразованностью. Об этом заявил грузинский министр финансов Иванэ Мачавариани, передает телекомпания «Имеди».

Новая для страны отрасль сулит большие доходы. Мировой рынок марихуаны растет с геометрической прогрессией и, по прогнозам, к 2024−2025 годам составит порядка $25 млрд, отметил министр.

Выгоду трудно оценить точно, однако за два-три года, как ожидается, экспорт их Грузии составит около 1 млрд лари (примерно $380 млн), пояснил Мачавариани.

Здравый смысл в оценке нравственности такого бизнеса должен одержать верх над консервативностью. Экспорт марихуаны и другие столь же «инновационные подходы в экономике» помогут Грузии победить бедность и нищету — основные источники нравственного кризиса и аморальности, отметил глава минфина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее грузинское правительство представило в парламент законопроект, предусматривающий культивацию каннабиса на территории страны, переработку этого растения, а также поставки за рубеж марихуаны в качестве сырья для медикаметов и косметических средств.

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