Китай намерен наладить производство фосфорных удобрений в Алжире

Алжир, , 02:21 — REGNUM Алжир будет сотрудничать с Китаем в деле строительства заводов по производству фосфорных удобрений стоимостью $6 млрд на северо-востоке страны, заявил министр энергетики и шахт Алжира Юсеф Юсфи, передает 15 сентября агентство Синьхуа.

Целью проекта является налаживание эксплуатации фосфорных ресурсов, которыми богат Алжир с последующей их переработкой в удобрения, аммиак, а также иные химические материалы, используемые в различной экономической деяельности.

Проектом будут заниматься две алжирские компании — энергетический гигант Sonatrach и государственный производитель удобрений Semidal-Manal, а также две китайские компании — CITIC и Wengfu Group, отметил министр.

Проект будет осуществляться в четырёх районах, включая восточную провинцию Алжира Тебесса с инвестиционным бюджетом $1,2 млрд, восточную провинцию Сук-Ахрас с бюджетом $2,2 млрд, северо-восточную провинцию Скикда с бюджетом $2,5 млрд, а также в пору в северо-восточной провинции Аннаба с инвестициями в размере $200 млн.

Доля китайских инвестиций составит 49%, в то время, как доля алжирской стороны составит 51%, отметил Юсфи. Строительство намечено на 2022 год.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Алжира во время встречи со своим китайским коллегой в Пекине поприветствовал более количество китайских инвестиций в Алжир.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Алжира поприветствовал в Пекине «еще больше китайских инвестиций»