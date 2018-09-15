Норвегия хочет опередить Россию в разведке ресурсов Баренцева моря

Осло, , 18:25 — REGNUM Норвегия начнет поиск нефтяных ресурсов в Баренцевом море у линии морской границы с Россией в 2019 году. На разведочные работы будет направлено 50 млн крон (около $6 млн)

«В 2019 году мы хотим начать работу по картированию нефтяных ресурсов у разделительной линии с РФ», — сообщила газете Dagens Naeringsliv премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

По словам Сульберг, одной из причин такого решения стали сведения о том, что Россия обратила внимание на свой приграничный участок в Баренцевом море.

«Если у них [России] будет больше информации, чем у нас, наши позиции при разделении ресурсов окажутся слабее», — добавила премьер-министр.

Разделить Баренцево море Норвегия и СССР (а потом и Россия) пытались почти сорок лет. Изначально советская сторона настаивала на делении акватории по секторам, в таком случае СССР получал большую часть дна. Норвегия же хотела разделить море по «срединной линии», что увеличивало их часть.

В 2010 году страны заключили договор «О разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане». Россия отказалась продолжать спор и, по оценкам специалистов, отдала Норвегии 60−80 тысяч «лишних» км2. На такой огромной территории с неизвестными науке запасами вполне могут быть обнаружены крупные месторождения нефти и газа, а на чьей стороне их больше — пока неизвестно.

«Роснефть» (которой принадлежат все лицензии на разведку с российской стороны границы) уже ведет переговоры с итальянской компанией Eni о совместной разведке и разработке близлежащих участков — Федынского и Центрально-Баренцевского.

Согласно договору от 2010 года, трансграничные месторождения страны должны осваивать совместно. Однако Норвегия не рассматривает этот вариант развития событий. Dagens Naeringsliv отмечает, что в 2019 году при проведении работ вдоль разграничительной линии норвежцы смогут также пересекать ее, выходя на российский участок. Этому способствует соглашение между норвежским нефтяным директоратом и РФ от 2016 года, разрешающее пересекать границу другой страны при сейсморазведке.

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