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Американский стартап не выдержал конкуренции с китайским гигантом

Экономика

Компания Airware, занимавшаяся разработкой беспилотных летательных аппаратов, объявила о закрытии

Сан-Франциско, США, 15 сентября 2018, 15:02 — REGNUM  Компания Airware, занимавшаяся разработкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), объявила о закрытии, сообщает TechCrunch 14 сентября.

Американский стартап Airware был создан в 2011 году для разработки программного обеспечения для БПЛА. Компания получила поддержку от крупных игроков на рынке и привлекла инвестиций на 118$ млн.

В последние годы Airware решила не ограничиваться разработкой программного обеспечения, а взяться за создание собственного беспилотника.

Бывший сотрудник компании сообщил, что Airware вложила большие средства в создание двух моделей собственных дронов: AT-28 и Cygnet. Обе модели не выдержали конкуренции с дронами китайского гиганта DJI и не смогли закрепиться на рынке.

Неудачная попытка создания собственных беспилотников привела к закрытию компании. Работу потеряли 140 человек, часть из которых до Airware работала в Google, SpaceX и NASA.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября компания ZALA AERO (входит в концерн «Калашников») сообщила о создании беспилотного воздушного судна ZALA 421−10, способного к посадке на воду.

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Экономика и бизнес в США
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