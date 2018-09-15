В 2020 году на ремонт дорог из Еврофондов Латвия получит круглый ноль

Рига, , 13:30 — REGNUM На заседании Совета по развитию Рижского региона планирования директор по управлению развитием Latvijas valsts ceļi (LVC) Гундар Каинс заявил, что в 2020 году Латвия не получит от Европы деньги на содержание и ремонт дорог. Об этом сообщает ведущий новостной портал Латвии «DELFI».

Гундар Каинс отметил, что благодаря софинансированию из ЕС, 70% латвийских дорог окажутся в хорошем состоянии по завершению всех работ. Однако, им было также отмечено, что значительная часть региональных дорог останется в плохом состоянии, так как на их обновление «катастрофически не хватает средств».

Для поддержание дороги в хорошем состоянии, ежегодно необходимо выделять 611 млн. евро. По словам Каинса, эта цифра в два раза больше, чем выделяется сейчас.

«Всего с 1991 года накопился дефицит в размере 3,57 млрд. евро», — заявил Каинса

По словам директора по управлению развития, сейчас все выглядит так, что с 2020 года Латвия вообще перестанет получать от ЕС деньги на дороги и начнется череда банкротств строительных фирм. Он посетовал и на внутреннюю ситуацию Латвии: «Европа свою долю выплатила и все ее инвестиции освоены, а наши политики, к сожалению, свои обещания забыли».

Как сообщает «DELFI», LVC вместе с министерствами сообщений и финансов подготовила два информативных сообщения о состоянии дорог и возможных источниках привлечения средств.

По сравнению со своими соседями, Латвия выделяет мало средств из бюджета на содержание и ремонт дорог: всего 183 млн евро, в то время как Литва тратит 440 млн евро, а Эстония 227 млн евро. «К тому же в следующем году на ремонт и содержание дорог выделят еще меньше и общий бюджет не превысит 263 млн евро», — отмечает «Delfi».