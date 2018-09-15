Правительство Индии ведет переговоры с США по вопросу импорта стали

Нью-Дели, , 20:44 — REGNUM Правительство Индии вступило в переговоры с Соединенными Штатами Америки с целью достичь взаимопонимания по вопросу повышения тарифов на импорт стали до 25%. Если точки соприкосновения не будут найдены, Индия будет вынуждена прибегнуть к жестким мерам защиты своих государственных интересов.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», вопрос также будет обсуждаться в ходе Международного Форума по избыточным мощностям в черной металлургии, который пройдет с 19 по 20 сентября в Париже. Для Индии вопрос обладает особой важностью в виду того, что страна является третьей в мире по производству стали. Внутреннее потребления продуктов черной металлургии также постоянно растет.

Основными проблемами развития производства стали в Индии являются протекционистский меры, введенные США и странами Европейского Союза, изменение обменного курса индийской рупии, снижение цен на сталь другими странами-экспортерами, а также колебания цен на сырье. Кроме того, отдельно стоит вопрос экологичности черной металлургии в Индии.