Пакистан совершит революцию в железных дорогах за китайские деньги

Исламабад, , 19:11 — REGNUM Шейх Рашид Ахмед, министр железнодорожного сообщения Пакистана, объявил, что с помощью КНР сеть Пакистанских железных дорог будет значительно расширена и обновлена.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, во время осмотра земляных работ при строительстве железной дороги из Равалпинди в Миянвали в провинции Панджаб, министр железнодорожного сообщении Пакистана отметил, что страна добьётся революции в железных дорогах при помощи Китая. Министр рассказал о планах строительства железнодорожной линии между столицей провинции Белуджистан Кветтой и глубоководным портом Гвадар, конечной точки Китайско-Пакистанского экономического коридора. Министр, вслед за премьером страны и начальником штаба сухопутных войск, подтвердил желание Пакистана довести проект Коридора с Китаем до успешного завершения.

Развитие подобных проектов, а также борьба с коррупцией и сокращение управленческого персонала должны помочь достичь амбициозной цели министра Шейха Рашида Ахмеда — покрыть задолженность Пакистанских железных дорог в 42 миллиарда рупий (20 миллиардов рублей) и добиться самоокупаемости.