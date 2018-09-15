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Новый аэропорт в Пекине получил официальное название

Экономика

Пекинский международный аэропорт Дасин позволит разгрузить главный аэропорт Пекина «Столица»

Пекин, 15 сентября 2018, 11:25 — REGNUM  Новый аэропорт, строящийся в Пекине, получил название Дасин, сообщает CNS 15 сентября.

Новый аэропорт возводится на границе между Пекином и провинцией Хэбэй, поэтому на его название претендовали обе административные единицы. Стало известно, что предпочтение отдано столичному району Дасин, в честь которого и получил название аэропорт.

Пекинский международный аэропорт Дасин позволит разгрузить главный аэропорт Пекина «Столица».

Отметим, что первая очередь нового международного аэропорта должна быть открыта в 2019 году, а к 2025 году в аэропорту будут функционировать четыре взлетно-посадочные полосы и 268 мест парковки самолетов. Это позволит принимать до 620 тыс. рейсов в год.

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Экономика Китая
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