В Бангладеш повышен минимальный размер зарплаты для текстильщиков

Дакка, , 11:12 — REGNUM Специально созванная Комиссия по определению заработной платы для рабочих в Бангладеш постановила поднять минимальный размер оплаты труда работников текстильной отрасли с 5,3 тысяч така (5 тысяч рублей) до 8 тысяч така (7,5 тысяч рублей). Текстильная промышленность одна из главных в стране. Как сообщает бангладешское новостное издание «Дойник иттефак», изменения в законодательстве Бангладеш вступят в силу с декабря текущего года. Об изменениях в размере оплаты труда рабочих на специально организованной пресс-конференции объявил заместитель министра труда и занятости Бангладеш Муджиб-ул Хок Чунну.

По словам Муджиба-ул Хока Чунну, минимальный размер оплаты труда рабочих был повышен по указу премьер-министра Бангладеш — Шейха Хасины. Сообщается также, что будет выпущено совместное коммюнике представителей рабочих текстильной отрасли и управляющих на текстильных предприятиях.

Однако сами рабочие выступили с протестами против такого повышения зарплаты. Во время заседания Комиссии по определению заработной платы представителями профсоюза рабочих-текстильщиков было выдвинуто требование повысить минимальную заработную плату до 16 тысяч така (15 тысяч рублей).