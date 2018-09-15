Министры торговли G20 договорились о необходимости реформы ВТО

Пекин, , 08:20 — REGNUM Министрам торговли стран входящих в G20 в первый раз удалось достичь консенсуса в вопросе о необходимости реформы Всемирной торговой ассоциации. Об этом 15 сентября заявил посол Аргентины в Китае Диего Рамиро Гелар на своем выступлении в рамках международного форума сотрудничества по промышленному потенциалу.

«Я только что получил письмо от министерства иностранных дел Аргентины, в котором отмечалось, что вчера на встрече министров торговли стран G20 впервые удалось достичь полного консенсуса всех сторон о том, что Всемирную торговую организацию необходимо реформировать», — заявил дипломат.

Также аргентинский посол подчеркнул, что встреча министров торговли является одной из важнейших перед саммитом лидеров «большой двадцатки», который должен состояться в конце ноября текущего года.

Отметим, ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности выхода Соединенных Штатов из ВТО.