Глава банка Англии пророчит большую прибыль от плана Мэй

Лондон, , 03:50 — REGNUM Стоимость ВВП Великобритании возрастет на $21 млрд при реализации плана премьер-министра Терезы Мэй по выходу страны из Евросоюза, заявил глава Банка Англии Марк Карни, сообщает Financial Times.

План британского премьер-министра подразумевает сохранение зоны свободной торговли для товаров и сельхозпродукции между Соединенным Королевством и ЕС. По словам Карни, реализация этого плана позволит наверстать экономический рост страны после потерь, произошедших в результате победы евроскептиков на референдуме 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября британские консерваторы провели встречу, на которой обсуждали возможность отставки главы правительства Терезы Мэй. Сообщается, что одной из причин разногласий с премьер-министром, которые могут привести к отставке, является ее план по выводу Великобритании из состава Евросоюза.

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