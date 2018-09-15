Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана сократились на треть

Баку, , 02:10 — REGNUM Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Азербайджана в I-ом полугодии 2018 года сократились на 35,5%, составив $2,53 млрд, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке страны.

В январе-июне 2017 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана составили $3,1 млрд. Таким образом, в первом полугодии 2018 года ПИИ сократились на 35,5%.

При этом 79,4% инвестиций за отчетный период пришлось в нефтегазовый сектор. В ненефтяной сектор объем прямых инвестиций составил $423,3 млн (спад на 10,4%), удельный вес — 20,6%.

Согласно данным ЦБА, в январе-июне 2018 года азербайджанские компании осуществили за рубежом прямых инвестиций на сумму $1 млрд 320,4 млн (рост на 27,5%), в том числе в нефтегазовый сектор — $480,3 млн (спад на 39,8%), в прочие сектора — $840,1 млн (рост в 3,1 раза).

Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2017 году составили $5,7 млрд и сократились на 21,9%.