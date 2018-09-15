Вице-премьер Армении заявил об актуальности внедрения единой валюты ЕАЭС

Ереван, , 01:58 — REGNUM Вице-премьер Армении Мгер Григорян предположил отказ от американского доллара и переход к единой валюте ЕАЭС, сообщает «МИР 24».

«Без единой валютной зоны те эффекты, которые можно получить от экономических интеграций и союзов, они неполноценны, если работают в валюте другого союза или другой страны. Актуальность этого процесса очевидна, и процесс будет происходить достаточно активно», — сказал Григорян.

Как сообщалось ранее, на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке президент России Владимир Путин отметил, что все больше стран думают об отказе от доллара и переходе к торговле в национальных валютах. По его мнению, развивать двустороннюю торговлю в национальных валютах тоже правильно с точки зрения устойчивости мировых финансов и мировой экономики.