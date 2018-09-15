Суббота, 15 Сентября 2018 года
01:28:07 МСК

Меркель рассказала о востребованности «Северного потока – 2»

Экономика

Германии очень нужен газ, в том числе российский

Меркель рассказала о востребованности «Северного потока – 2»
Иллюстрация: Gazprom.ru
Производство труб для газопровода «Северный поток»

Берлин, 15 сентября 2018, 00:52 — REGNUM  Потребность Германии в газе с течением времени будет только расти, поэтому «Северный поток — 2» немецким потребителям очень нужен, заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Литвы.

При этом Меркель отметила, что Украину нужно оставить транзитером российского газа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в Берлине завершились масштабные российско-германские переговоры — на уровне бизнеса и на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом провел большую пресс-конференцию, одной из тем которой стал «Северный поток-2».

Напомним, строящийся газопровод «Северный поток-2» из России в Германию через Балтийское море будет обладать пропускной способностью 55 млрд м³ газа в год.

Строительство этого газопровода выгодно немецким потребителям, а со стороны США вызывает неодобрение. Украина, Польша и страны Прибалтики являются ярыми противниками нового проекта, опасаясь остаться без доходов от транзита газа.

Читайте ранее в этом сюжете: Шведский посол: Заявления политиков «Северный поток — 2» уже не остановят

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить