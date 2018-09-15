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Фондовый рынок США «топчется на месте»

Экономика

«Перемирие» в торговой войне Китая и США было отыграно рынком 13 сентября

Фондовый рынок США «топчется на месте»
Эдгар Дега. Фондовая биржа (фрагмент). 1879

Нью-Йорк, США, 15 сентября 2018, 00:01 — REGNUM  Основные индексы фондового рынка США практически не изменились за день торгов 14 сентября, передает агентство Reuters.

К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 8,68 пункта (0,03%), до 26 154,67 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,79 пункта (0,03%), до 2904,97 пункта, индекс Nasdaq упал на 3,67 пункта (0,05%), до 8010,04 пункта.

Рынок «топчется на месте» в отсутствие серьезных экономических новостей: главная позитивная новость недели для инвесторов — «перемирие» в торговой войне Китая и США — уже была отыграна рынком 13 сентября. Нефтяные цены 14 сентября также не «радовали» резкими взлетами и падениями.

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